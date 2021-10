La Matinale de 19h // La protection de nos données personnelles // 29/09/2021

Ce soir, dans la Matinale de 19h, nous recevons Edouard Bliek qui vient nous parler de protection de nos données personnelles, réseaux sociaux et big data. Ces pratiques se développent de plus en plus auprès des entreprises, parfois à notre insu. Ces pratiques commencent de plus en plus à déranger et il est primordial de s’éduquer aux risques des nouvelles technologies.

Puis Glenn est venu nous parler du temps de parole aux élections présidentielles qui s’annoncent. Pourquoi existe-t-il et comment est-il décidé, La Rédaction de Radio Campus Paris vous donne toutes les clefs.

Dans le Zoom, nous parlons des Salons l’Étudiant qui commencent ce weekend. Le grand bal de l’orientation est lancé à la Porte de Versailles les 02 et 03 octobre et c’est un peu à qui recrutera le plus beau talent.

Enfin, Lucas est venu nous parler d’Alpha Wann, le rappeur de 32 ans sort un nouvel album qui est loin de passer inaperçu. Affaire à suivre…

Présentation : Théo Monteil / Interview et Chronique : Glenn Gillet / Zoom : Lara Lopes/ Chronique musicale : Lucas Richard/ Réalisation: Kathleen Franck/ Coordination : Hugo Leroi / Web : Théo Monteil