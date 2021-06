La Matinale de 19h // La pollution de l’air à l’ammoniac en Bretagne// 17/06/2021

Ce soir dans La Matinale de 19h, on parle des problèmes environnementaux préoccupants en Bretagne, mettant notamment en cause l’ammoniac, un gaz émis à 95% par l’activité agricole industrielle, qu’une récente étude expose comme l’un des principaux responsable de la pollution de l’air aux particules fines. On reçoit pour en discuter, Marie-Pascale Deleume, agronome et membre de l’association Eau et rivière de Bretagne, qui se mobilise en autres contre le problèmes des algues vertes sur les plages bretonnes, elles aussi conséquences des activités de l’agriculture intensive. Et on recevra également Jacques Caplat, agronome, ethnologique, bénévole pour l’association « Agir pour l’environnement », auteur de plusieurs livres chez Actes Sud dont Changeons d’agriculture en 2014 et L’Agriculture biologique pour nourrir l’humanité en 2012, appelant à repenser les schémas agricoles et alimentaires qui sont les nôtres.

Puis en deuxième partie d’émission, on aura à notre micro Cielle avec deux L e, qui viendra présenter son EP « Le rouge & le Noir » et nous emmènera dans un voyage musical sulfureux, plein de mystère et d’émotions. Enfin nos supers chroniqueurs Lucas Richard et Daisy Boyer seront au rendez-vous, le premier parlera de l’embrouille entre Pusha T et Drake, et la deuxième de

La Matinale de 19h c’est tout de suite et jusqu’à 19h55 sur le 93.9

