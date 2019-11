La Matinale de 19h – La Ligue des Droits de l’Homme // 20.11.2019

Ce soir dans La Matinale de 19h nous recevons Malik Salemkour, président de La Ligue des Droits de l’Homme avec qui nous allons discuter de l’état des discriminations en France et du climat qui règne dans notre pays vis à vis notamment des minorités. On s’intéressera notamment à l’islamophobie. Pour lui :

Quand on refuse le mot d’islamophobie, on refuse les discriminations que peuvent subir les musulmans.

C’est ensuite au tour de Coline de nous présenter le zoom au sujet de la revue Profane avec Bertrand Houdin, son cofondateur. Il nous parle notamment du 9e numéro qui vient de sortir.

Et bien sûr au programme, du bon son et les chroniques de Mathieu – qui s’est mis en tête de nous parler de sapin de Noël – et d’Eliott pour agrémenter cette petite heure en bonne compagnie.

Présentation : Pitoum / Co-int : Sara Machtou / Zoom : Coline Pianetti / Chroniques : Eliott Janon & Mathieu Piccarreta / Coordination & réalisation : Jules Benveniste / Web : Mathieu Piccarreta