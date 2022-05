La Matinale de 19h – La liberté d’expression sur les réseaux sociaux : trop c’est trop ? // 23/05/2022

Ce soir dans La Matinale de 19h, nous aborderons le thème de la liberté d’expression. En marge du rachat très probable de Twitter par Elon Musk, le patron tentaculaire de Tesla et SpaceX, deux camps se sont dessinés : la droite, qui prone la liberté d’expression comme une valeur perdue qui serait « ravivée » par ce rachat, et la gauche, qui dit que la liberté d’expression est le bouclier derrière lequel se cache la droite pour tenir des discours toujours plus haineux. Nous discuterons de ces thématiques avec Anuchika Stanislaus, spécialiste en politiques publiques du numérique, notamment sur les questions de modération des réseaux sociaux et liberté d’expression.

Dans le ZOOM, nous parlerons à l’association Droits d’Urgence, dont l’objet est d‘engager toutes actions en faveur de l’accès aux droits des personnes en situation d‘exclusion sociale et de vulnérabilité, ainsi que de leurs proches. Cela se traduit par la réalisation de permanences juridiques dans une centaine de lieux sur Paris (centres d‘accueils, centres d‘hébergement, hôpitaux, centres sociaux, prisons…), l’ADN de Droits d‘urgence étant d‘être présents là où sont les personnes en situation d‘exclusion (et donc d‘allers vers). Gwenaelle Thomas-Maire, directrice de l’association, sera avec nous.

Présentation : Tsolag Paloyan / Co intervieweuses : Rosalie Berne et Gabrielle Bayer / Invité.e.s : Anuchika Stanislaus et Gwenaelle Thomas-Maire / Chroniqueuse : Elsa Gavinet / Réalisation : Manon Brimaud / Coordination : Hugo Leroi