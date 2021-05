La Matinale de 19h // La journée mondiale de l’Union Africaine // 25/05/2021

Au programme de ce soir, nous allons parler de l’Afrique, à l’occasion de la Journée de ce continent, aujourd’hui mardi 25 mai. On reçoit tout d’abord Estelle Brack, présidente de KiraliT, entreprise de consulting d’entreprises africaines et membre du centre de réflexion Finance Africa. Et ensuite, Yap Boum, épidémiologiste et directeur d’Epicentre MSF à Yaoundé. En deuxième partie d’émission, on change de ton pour parler de l’association Migrants Bus Talents Itinérants. On reçoit Ludovic Maugère qui sera interviewé par Pierre. On aura aussi le plaisir d’écouter une chronique d’Hugo sur ses recommandations cinéma de la semaine. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur La Matinale jusqu’à 19h55.

Présentation : Nadia Noumri / Co-interview et Zoom : Lara Lopes / Web : Hugo Leroi/ Chronique : Hugo Leroi Coordination : Hugo Leroi/ Réalisation : Léa Lhesest