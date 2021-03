La Matinale de 19h // La culture entre en résistance // 17/03/21

Ce soir on parle de la culture qui en a gros sur le coeur, des mêmes musées, cinémas et théâtres qui se sont vu fermer leurs portes il y a un an maintenant, et qui se lèvent aujourd’hui pour faire entendre leurs voix. On reçoit Séverine Rocaboy, directrice du cinéma Les Toiles à Saint-Gratien dans le Val d’oise, vice-présidente de l’ACRIF, et trésorière du GNCR à l’origine avec l’ACID du Manifeste des 20 pour l’ouverture des salles de cinéma. Puis nous aurons par téléphone et en direct depuis l’Odéon occupé, Lucie, intermittente du spectacle, comédienne et syndiquée à la CGT spectacle.

En seconde partie d’émission, Daisy nous parlera de reconnaissance faciale, et nous aurons droit à la chronique québécoise rocambolesque de Tom & Nico.

Enfin, dans le Zoom de ce soir, un portrait du compositeur Eric Yvelin, réalisé par Louis Pierre-Lacouture de la rédaction de Radio Campus Paris.

Présentation : Zoé Neboit / Réalisateur : Colin Gruel / Zoom : Louis Pierre-Lacouture / Chroniques : Daisy, Nicolas Rivoisi et Tom / Coordination: Anaïs Martinez / Web: Zoé Neboit