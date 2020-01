La matinale de 19h – La Clef Revival // 06.01.2020

Menacé d’expulsion, La Clef Revival, dernier cinéma associatif de Paris, mène un combat contre le propriétaire des lieux. Irréductibles cinéphiles, ils ont reçu de nombreux soutiens, dont celui de la Mairie de Paris.

« Nos remparts sont des images. »

A la cadence d’un film par soir, ces squatteurs rêveurs espèrent faire revivre l’ambiance de cette salle obscure pas tout à fait condamnée. François et Tom ont reçu Derek Woolfenden et Vincent Thépaud, président et secrétaire de l’association Home Cinema qui gère le cinéma La Clef.

En deuxième partie d’émission, Eric nous a proposé une revue de presse des événements insolites qui l’ont secoué ces dernières semaines. Puis Adrien, fort de sa liberté retrouvée, nous a adressé ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Enfin le Zoom de cette rentrée était consacré à l’exposition espions qui se tient jusqu’au 9 août prochain à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Pour l’occasion Clément a reçu Michèle Antoine, directrice des expositions.

Présentation : François Pieretti / Réalisation : Margot Page / Co-interview : Tom Nouvian / Chronique : Adrien Mathieu / Revue de presse : Eric Robin / Zoom & Web : Clément Follet / Coordination : Jules Benveniste