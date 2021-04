La Matinale de 19h // Internet, les jeunes et la pandémie// 28/04/21

« Pas facile d’avoir 20 ans en 2020 » heureusement il y internet !

L’année dernière 98% des étudiants possédaient un smartphone et quasiment autant avaient un ordinateur portable. Une partie de la population ultra-connectée, peut-être trop ? 36% des ces étudiants déclarent qu’il leur importe plus d’avoir une connexion wifi que du chauffage.

Comment ont évolué les comportements des jeunes avec la pandémie ? C’est ce que se demande l’étude d’un fournisseur de réseau très présent dans les résidences universitaires.porte-parole de Wifirst est l’invité de la matinale de 19h. Pour être complet nous avons aussi posé des questions à, psychiatre spécialiste des émotions et auteure de Comment ne plus subir. Se déconditionner de son passé aux éditions Odile Jacob.

atteinte d’une rétinite pigmentaire