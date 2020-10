La Matinale de 19h – Festival du film lesbien et féministe // 19.10

Au sommaire de La Matinale de 19h, exceptionnellement une émission plus raccourcie.

Dans le zoom ce soir, on parlera de Cineffable, le festival international du film lesbien et féministe de Paris en compagnie de nos invitées ce soir : Cécile Tallot et Aude.

Thème introduit par Chloé qui fera une chronique sur le livre d’Alice Coffin Le génie lesbien. Puis ce sera au tour de Nolwenn, qui reviendra sur la réaction des Français à la suite à l’assassinat de Samuel Paty.

Réalisation : Antonin Simard / Présentation : François Pieretti / Zoom : Nicolas Rivoisi / Chroniques : Nolwenn Autret et Chloé Bergeret / Coordination : Simon Marry et Anaïs Martinez / Web : Anaïs Martinez