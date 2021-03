La Matinale de 19h // Féminisme et réseaux sociaux // 24/02/21

Au programme de ce soir : on parle féminisme et nouveaux modes de militantisme à l’occasion du cycle de conférences « Le féminisme n’a jamais tué personne » organisé par la BPI. On reçoit Sébastien Gaudelus, l’organisateur de l’évènement et programmateur culturel de la bibliothèque et Elvire Duvelle-Charles, journaliste, réalisatrice et activiste féministe à l’origine de « Clit Revolution », qui interviendra durant la conférence « Quand imaginaires et plaisirs féminins de libèrent » programmée le 8 mars prochain.

En seconde partie d’émission, le Général de Gaulle aura quelque chose à nous dire, et Chloé Bergeret nous parlera des aventures présidentielles de Mcfly et Carlito.

Enfin, dans le Zoom de ce soir, AKM auteure-compositrice-interprète viendra nous glisser des mots doux.

Présentation : Zoé Neboit / Jules Benveniste / Réalisation : Colin Gruel / Co-interview et Zoom : Emmanuelle Alavoine / Chroniques : Jules Benveniste et Chloé Bergeret / Coordination et web : Anaïs Martinez