La Matinale de 19h – Féminisme dans les médias // 06.06.19

Ce soir, veille du premier match de la coupe du monde de football féminin, ce sont encore les femmes – et surtout le féminisme – qui sont mises à l’honneur dans La Matinale de 19h de Radio Campus Paris. Notre première invitée est Pauline Verduzier, journaliste engagée qui travaille pour Causette, Neon, Vice, Slate et d’autres. Elle vient nous parler du mouvement #MeToo et #BalanceTonPorc dans le paysage médiatique français. Le caractère systémique de la violence faite aux femmes se fissure progressivement tandis

Ce qui est commun c’est la banalisation de ce que certains commentent comme étant de la séduction.

Une émission riche, deux zooms aux micros de ce soir : Nous nous intéressons ensuite à l’ouvrage Le revers de Richard Gasquet de Jean Palliano, qui traite de tennis, de revers et de Richard Gasquet. Eugénie et Ferdinand présente le festival documentaire sonore Les Yeux Ouverts, du 11 au 13 juin à la Générale Nord Est.

Et pour ponctuer le tout, un reportage de Colleen Guérinet & Léa Hurel, sur le festival Ciné-Palestine, du 30 mai au 10 juin.

Présentation : Daphné Deschamps / Co-interview : Colleen Guérinet / Zoom 1 : Hugo Passard / Zoom 2 : Colleen Guérinet / Réalisation : Swann Blanchet / Coordination : Elodie Hervier / Web : Lou & Colleen