La Matinale de 19h // Diplomatie vaccinale : Qui a peur du grand méchant russe ? / 12.04.2021

Dans la matinale ce soir, on prend des nouvelles d’un pays qui fascine autant qu’il inquiète. Avec la rapide mise au point de son vaccin Sputnik V, la Russie met encore un peu plus l’Union Européenne dans l’embarras, l’UE décidément bien incapable de parler d’une seule voix face à la crise sanitaire. La France et la Pologne sont très réservées sur le sujet, l’Allemagne a déjà précommandé des doses de vaccin russe et attend maintenant l’avis de l’Agence Européenne du médicament, et la Hongrie injecte du Sputnik V depuis deux mois déjà, ce qui lui a permis devenir le pays de l’UE le plus rapide dans sa campagne de vaccination. Qui a peur du grand méchant russe ? On en parle avec Benoît Vitkine, correspond à Moscou pour le quotidien Le Monde.

En deuxième partie d’émission : La solidarité entravée, c’est le nom d’un documentare produit par Manifesto XXI. Le journaliste Ulysse Cailloux y suit les équipes de l’association d’aide aux migrants Utopia 56 à Calais et à GRande-Synthe, Elsa Gavinet recevra le réalisateur dans le Zoom.

Et puis à Paris, une toilette publique sur deux ne fonctionne pas, alors on finira par un manifeste pour plus de toilettes publiques, ce sera la chronique de Pierre en toute fin d’émission.

Présentation : Colin Gruel / Zoom : Elsa Gavinet / Chronique : Pierre / Coordination : Anaïs Martinez & Hugo Leroi