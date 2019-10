LA MATINALE DE 19H – COLLAGES FEMINICIDES // 07.10.2019

Ce soir nous recevions Camille Lextray et Chloé Madesta pour nous parler de « collages féminicides », un groupe composé de plus de 400 « colleuses » qui arpentes les rues de plus de 60 villes pour afficher différents slogans « Papa, il a tué maman », « Gaëlle, enceinte, poignardée par son ex. 24e féminicide ». Des slogans poignants, mais qui montrent aux victimes qu’elles ne sont pas seules.

Ensuite un phonomaton, portait audio de Luc Dezel, metteur en scène, qui est venu nous parler de Art Me Up

Puis, deux étudiantes du CELSA Léa Charbonné et Juliette Ratto était présentes pour nous parler du NOMOS Festival qui aura lieu le 12 octobre à la Bellevilloise.

Pour finir, François Pieretti est revenu sur l’acte héroïque d’un membre de la rédaction lors d’un vol de téléphone portable !

Présentation : Tiphaine Albessard/ Co-interviews : Sandra Foulon / Zoom : Mathilde Pires / Réalisation : Margot Page / Coordination : Jules Benveniste / Web : Sandra Foulon