La Matinale de 19h : C’est la rentrée ! / 20.09.2021

C’est la rentrée sur Radio Campus Paris ! Les bénévoles sont de retour dans les studios du 93.9 FM, qui vont aussi accueillir de nouveaux et nouvelles venu·es…

Ce soir, on vous propose de découvrir les nouveautés de la grille de Radio Campus Paris, avec 5 bénévoles qui viennent présenter de nouvelles émissions. Accueillons donc Perrine (« Paraît qu’elle est ronde« ), Olivier (« La série« ), Robin (« Le quatrième mur« ), Adalyen (« Au féminin, le singulier l’emporte » & « Tarab en partage« ), Eglantine (« Le Journal Influenceur« ) et Hanane (« Lady Gaza brise les tabous« )…

En seconde partie d’émission, on accueillera Hugo et Faustine, arrivé·es à Radio Campus Paris en service civique, respectivement à la coordination de la Matinale de 19h et à la communication.

Présentation : Colin Gruel — Réalisation : Margot Page et Kathleen Franck — Coordination : Hugo Leroi — Web : Colin Gruel