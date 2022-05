La Matinale de 19h – Alexandre Boccara, et le festival Burning Womxn // 05/05/2022

Ce soir dans La Matinale, nous démarrons notre émission avec le danseur de ballet Alexandre Boccara, qui se produit avec sa troupe à l’opéra Garnier de Paris en ce moment.

Dans le ZOOM, nous parlerons du Festival Burning Womxn, qui se tiendra du 28 au 29 mai à La Maroquinerie. Festival d’arts et de réflexions féminines et féministes, il laisse la place aux femmes le temps d’un week end de concerts, de conférences, d’expositions… Nous aurons le plaisir de recevoir Julie Dentzer, co présidente du festival, et le duo SISTERHOOD PROJECT, qui se produira en live le 29 mai pour Burning Womxn, nous performera un morceau de son répertoire en live piano/voix.

Présentation : Adalyen de Particule / Co interviews : Anna Finot / Invité.e.s : Alexandre Boccara, Julie Dentzer et le groupe Sisterhood Project / Réalisation : Maxime Fassiotti / Coordination : Hugo Leroi