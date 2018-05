LA MATINALE – COLLECTIF EN TENSION & MANIFESTO XXI. // 22.15

Parcoursup remplace la plateforme Admission Post Bac pour permettre l’orientation des nouveaux Bacheliers en études supérieurs. S’il ne s’agissait que d’un changement de nom et d’interface, Parcoursup aurait fait beaucoup moins de bruit. Mais ce sont les critères de sélections et la destruction du droit des bacheliers à accéder librement à l’université qui sont touchés. Alors que les premières réponses d’admission tombent (tel un couperet) depuis ce soir, la Matinale s’intéresse aux réactions des professeurs d’universités. Le collectif en Tension réuni les professionnels de l’université réagissant à Parcoursup. Ils défendent tant qu’ils peuvent l’accès à l’université. Pour témoigner de leurs actions et décrypter les dérives de Parcoursup nous recevons Franck Rebillard, professeur à l’institut de la communication et des médias de l’université Paris 3.

« Le baccalauréat n’est plus le passeport d’accès à l’université. »

Le collectif en tension organise une journée d’information pour accompagner les élèves et réfléchir à des solutions.

« La lettre de motivation que les lycéens ont parfois mis des heures à rédiger, la plupart du temps, n’a pas été lu. »

La mise en valeur des cultures émergentes dans les médias est l’un des défits du numérique. Manifesto XXI. le relève. Costanza Spina et Apolline Bazin sont les co-fondatrice du magazine internet. Leur objectif ?! redonner au lecteur le plaisir de trouver de longs articles, faire découvrir des artistes peu connu au grand public. Elles défendent une vision de tolérance nécessaire à la création. Un média écrit par des femmes qui déconstruit les volontés marketing pour laisser l’espace à la nouveauté. Pour renforcer le lien avec le lectorat et développer leur média le Manifesto XXI. est actuellement en campagne de crowdfounding.

» L’underground émerge et c’est notre travail de le révéler. »

La matinale de 19 heures suit le fleuve des commémorations de mai 1968. Elodie est allée à la rencontre du photographe Serge Hambourg et du poète Robert Ebguy pour la sortie de leur ouvrage. Ils en ont profité pour évoquer quelques souvenirs.

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Adel / Co-interview : Philippine Renon et Mathilde Bigot / Reportage : Elodie Hervier / Web : Elodie Hervier/ Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard