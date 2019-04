La Matinale – Camille Gharbi & Le Disquaire Day // 10.04

Si vous partez à Nancy, Metz ou Strasbourg le mois prochain, et que vous choisissez le train, vous ne pourrez pas rater cette exposition photo en Gare de l’Est intitulée “Preuves d’amour”, à voir du 20 avril au 30 juin, et qui met en scène des objets du quotidien ayant tous servi d’arme du crime à un féminicide. Camille Gharbi, la photographe et architecte qui signe ces photos nous accompagne pour cette première demi-heure.

Et de la photo on passera au disque, puisqu’il sera question du Disquaire Day dans la deuxième partie de cette Matinale. L’édition 2019 de cette journée se déroulera samedi prochain dans toute la France et sera l’occasion de mettre à l’honneur le disque sous toutes ses formes. Pour en parler, on reçoit Pascal Bussy, directeur du Club action des labels et des disquaires indépendants français, le CALIF, Yves Plouhinec, disquaire à la boutique Hands & Arms dans le 12ème arrondissement, ainsi que David Suchestow, chargé de communication au Point Éphémère et Nicolas Jublot, chargé de programmation, qui organisent des événements dans le cadre de ce disquaire Day.

Et pour le plus grand bonheur de vos oreilles, Ugolin Crépin-Leblond et Lucie Brillanceau viendront nous livrer leurs chroniques, respectivement à 19h34 et en fin d’émission.

Présentation : Hugo Passard / Co-interview : Lucie Brillanceau & Simon Marry/ Chroniques: Ugolin Crépin- Leblond & Lucie Brillanceau/ Réalisation : Antonin Simard/ Coordination & web : Bettina Lioret