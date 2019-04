La Matinale – Antisionisme & Les déboulonneurs // 02.04

Dans cette émission, on revient sur la recrudescence d’actes antisémites ainsi que sur la polémique liée au débat sur la pénalisation de l’antisionisme. Expliciter les termes pour pouvoir se positionner et déconstruire certaines croyances entrées dans les consciences collectives, c’est l’ambition de cette première partie. Notre invité, Denis Charbit, auteur d’Israël et ses paradoxes paru en 2018 aux éditions Le Cavalier Bleu et Maître de conférences en sciences politiques à l’Open University de Tel-Aviv, répond à nos questions au téléphone.

« Ce n’est pas parce qu’on est contre l’occupation qu’on est antisioniste.»

Juste après on reçoit Raphael Joly et Christine Traxeler, militants au sein du collectif anti- pub « Les déboulonneurs » qui mène depuis 2005, des actions non-violentes pour lutter contre l’envahissement des affichages publicitaires dans notre quotidien. Du simple barbouillage, pour recouvrir des publicités jugées trop agressives, à la lutte juridique il n’y a qu’un pas, le collectif profitant des procès dans lesquels ses militants sont inquiétés pour faire connaître ses revendications vis-à-vis d’un système global qui pousse à la consommation et qui empiète sur les libertés individuelles ainsi que sur l’environnement.

Présentation : Olivier Delaporte/ Co-interview : Bettina Lioret/ Reportages: Anouck Dupré, Lola Bertet & Gloria Fataki / Réalisation : Philip Fisher/ Coordination & web : Bettina Lioret