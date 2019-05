La Matinale – « La haine des clercs » & Val de Rock // 02.05

Au sommaire de cette Matinale,notre première invitée, Sarah Al-Matary, Maîtresse de conférence en littérature à l’université Lyon 2 qui vient nous présenter son ouvrage intitulé « La Haine des Clercs. L’anti-intellectualisme en France» paru le 14 mars dernier aux éditions du Seuil. Elle est spécialiste des relations entre littérature et idéologie et notamment des sujets considérés comme « mineurs » ou polémiques.

« De nos jours, des intellectuels s’opposent à d’autres intellectuels mais tous se réclament de la raison »

Puis on parlera du festival Val de Rock, un festival de musique à Val d’Europe, qui aura lieu les 28, 29 et 30 juin prochain. Vous pourrez assister aux concerts de nombreux artistes comme M, UB40, Morcheeba, Shaka Ponk et bien d’autres… Pierre Musso, le cofondateur du festival, nous dit tout sur les coulisses de l’événement.

« On voulait qu’il fil rouge artistique nous permette de réunir des artistes autour d’un thème commun: les années 80, c’est une grosse source d’inspiration pour beaucoup de groupes à l’affiche »

Comme toutes les semaines, un reportage de Radio Parleur par à 19h34, et un reportage de Charlotte Mongibeaux à 19h54.

Présentation : Daphné Deschamps/ Reportages: Radio Parleur & Charlotte Mongibeaux/ Réalisation : Swann Blanchet / Coordination & Web: Bettina Lioret