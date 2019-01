La Matinale – Affaire du siècle & Too Good to go // 03.01

Ce soir nous parlons d’écologie. En effet, avec une température moyenne de 14 dégré, l’année qui s’achève a été la plus chaude jamais enregistrée en France, et ce depuis le début des relevés météorologiques, en 1900. Alors que l’on fêtera bientôt Noël en maillot de bain, ou qu’on ne fêtera plus Noël du tout, des personnalités publiques et des associations s’alarment de la passivité des pouvoirs publics et ont décidé d’attaquer l’Etat français en justice afin qu’il respecte ses engagements climatiques.

Leur pétition en ligne, baptisée L’Affaire du Siècle, a récolté plus d’1,9 millions de signatures, nous recevrons Marine Denis, chargée de plaidoyer chez Notre Affaire à tous, l’une des 4 associations à l’origine de la pétition.

« L’Etat doit prendre ses responsabilités et offrir un environnement sain à toute sa population, c’est son devoir. »

En seconde partie d’émission nous parlons de Too Good To Go, une application qui connecte des milliers de commerçants débordés par les invendus, avec des millions d’utilisateurs en quête d’aliments « trop bons pour partir » à la poubelle. De quoi faire de l’écologie et de belles économies. Notre invitée, Camille Colbus, directrice des opérations chez Too Good To Go.

« L’objectif c’est aussi de sensibiliser les commerçants et pour que la production réduise et qu’il n’y ai plus du tout de gaspillage alimentaire. »

Côté reportage, Louise viendra nous informer sur la situation entre l’Ukraine et la Russie qui s’est de nouveau tendue ces derniers mois, depuis que les forces armées russes ont mis la main sur trois bateaux ukrainiens dans le détroit de Kertch, entre mer Noire et mer d’Azov. En fin d’émission, Manon de notre partenaire Radio Parleur, reviendra dans un reportage sur les étudiants et étudiantes qui se mobilisent depuis des semaines contre des conditions d’accès aux études supérieures, de plus en plus difficiles.

Présentation : Lucas Aubry / Co-interview : Pitoum & Simon Marry / Reportages : Louise Ortner & Radio Parleur / Réalisation : Adel Ittel / Coordination & Web: Bettina Lioret