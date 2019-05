La Matinale – « A cœur d’avocats » & Ecole de théâtre // 07.05

Ce soir, on parle du documentaire “A coeur d’avocats”, le nouveau film de la réalisatrice Mika Gianotti. Pendant 53 minutes, on y suit notamment Thomas, Karim, Merabi et Soraya, un petit groupe de jeunes avocats pénalistes commis d’office dans leur quotidien d’avocats au Palais de Justice, sur l’île de la cité d’abord puis Porte de Clichy juste après le déménagement du Tribunal de Grande Instance. Le film sera diffusé du 8 au 29 mai au cinéma St André des Arts (Paris 6) et accompagné de débats avec plusieurs avocats commis d’office et associations.

En deuxième partie d’émission, on s’intéresse à la Salle Blanche, une nouvelle école de théâtre qui propose une formation des acteurs par la recherche et la création et qui s’adosse aux deux théâtres du groupe des Scènes Blanches (La Reine Blanche et Les Déchargeurs). Xavier Gallais et Florient Azoulay, les directeurs artistiques et pédagogiques de la Salle Blanche, présentent la maquette pédagogique de ces deux années de formation et les conditions d’admission. La Salle Blanche ouvrira ses portes à la toute première promotion dès l’automne prochain; une promo que la jeune comédienne Zita Hanrot a d’ailleurs accepté de parrainer !

Et enfin, côté chroniques, on entendra Eliott et Pitoum !

Présentation : Inès Edel-Garcia/ Co-interview: Elodie Hervier/ Chroniques: Eliott Janon & Pitoum/ Réalisation : Philip / Coordination & Web: Bettina Lioret