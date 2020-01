La Manita / La question du supporter en France

Ils sont l’essence même du football, le cœur battant d’un stade. Mais ces derniers temps, leur statut semble ébranlé, et le dialogue coupé avec les hautes instances du ballon rond.

Statut administratif, introduction du système de socios dans l’Hexagone, sanctions autour des chants homophobes et des engins pyrotechniques, régulation des déplacements… Autant de thèmes qui naviguent autour du microcosme des supporters et sur lesquels nos chroniqueurs apportent leurs éclairages.

Pour ce premier numéro, Radio Campus Paris reçoit Frédéric Scarbonchi et Christophe-Cécil Garnier. Pendant plus d’une année, ils ont fait le tour des tribunes françaises, rencontré les groupes ultras de divers clubs, la Ligue ou le ministère de l’Intérieur. La France est-elle le mauvais élève européen en matière de supportérisme ? Pourquoi un rapport si tendu entre fans et instances ? Un apaisement est-il possible ? Leur ouvrage, Supporters, un an d’immersion dans les stades français, fait le point sur ces grandes questions.