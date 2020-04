La Maison des Lesbiennes II : La Culture Drag King avec LickieMcGuire

Pour cette deuxième émission on vous propose de rentrer dans la maison des lesbiennes à travers la culture Drag Kings. On explore l’invention de nouvelles identités et des codes de la masculinité.

Avec nootre invitée LickieMcGuire, autrice de fanzines, on vous emmène à la découverte des cultures Drag Kings. Vous pouvez d’ailleurs retrouver son travail ici : @LickieMcGuire sur Twitter.

Les textes lus dans l’ordre :

Leslie Feinberg, Stone Butch Blues, Chapitre 1 « Lettre à Teresa », Hystériques & AssociéEs, Paris, 2019. hysteriquesetassociees.org/2019/10/27/chapitre-1/

Teresa de Lauretis, « Quand les lesbiennes n’étaient pas des femmes » Marie-Hélène Bourcier et Suzette Robichon (Éds) : Parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes… Actes du colloque autour de l’œuvre de Monique Wittig Actes du colloque des 16-17 juin 2001, Broché, 2002.

Judith Jack Halberstam, Female Masculinity, Edition Broché, 1998.

Sam Bourcier, Queer Zone 1, « Classés X : qui écrit l’histoire des butchs/fems ? », Queer Zones La trilogie, Editions Amsterdam, 2018. centrebombe.org/Queer.Zones.1.pol…t.des.savoirs.pdf

LickieMcGuire, Kings, 2019, (zine sur demande à l’autrice).

Les titres musicaux et archives sonores dans l’ordre de programmation :

La Fileuse de Félix Mendelssohn, Daniel Barenboïm + Grrrl Like, Dope Saint Jude

Trip in fiction- Nadia Struiwigh – Lenticular

Extraterrestrial – Nadia Struiwigh – Lenticular

Extrait de l’émission « On est tous dans le brouillard », « Questions de genre, chap4 : l’activisme Queer », 23/11/2005, France Culture

Prends ta place – Laitue Vivace

Extrait du Documentaire « Paroles de King », Chriss lag, 2016

Gueule de Gouines – Grace et Volupté Van Van – Gouines à chien

Wanda Landowska joue Mozart – kv 606

Lala Ce Wet- Drippin

Miss Kittin – Requiem for a Hit

Hildur Gudnadottir – We Know – Trapped

TGAF – Boiler Room Eristoff

Et n’oubliez pas ; si tout n’est pas clair comme de l’eau de roche, laissez vos écoutilles écouter quand même ! Il y a parfois des idiomes pas français, parfois des mots compliqués mais c’est aussi tout l’intérêt d’écouter la littérature en acceptant tendrement de ne pas être un.e savant.e.

Love du Masque et La Gouine,

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à nous écrire ( lemasqueetlagouine@radiocampus.org)

Gouinement votre,

<3