La Ligue : S4 Ep. 10 : Quatuor cold goth // 15.06.18

Les gusses, à circonstances exceptionnelles, un épisode en dehors de mes horaires habituels !

Pas grave, la réécoute est là pour ça, n’est-ce pas?! Cet épisode renoue avec des choses dont on a déjà longuement parlé, à savoir le début des années 80, le goth, la cold et new wave!

Pour cet épisode, on fera un zoom sur les années 82 à 84 en se penchant, le temps d’une playlist très monomaniaque, que sur 4 albums, que je considère comme un quatuor totalement lié musicalement.

On se retrouve très vite, ce soir en direct pour en savoir plus !