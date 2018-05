La Ligue : S4 Ep. 08 : Party Like You Die // 05.05.18

Eh oui, les gusses, vous le savez, on aime faire la fête dans La Ligue. C’est un peu normal, me direz-vous, de tenter de garder un esprit positif quand on est maudit.

Et moi j’adore les fêtes, mais surtout quand elles finissent mal, ou qu’elles sont mémorables à plus d’un titre. Allons donc tout simplement faire la fête mais avec le plein d’histoires, avec Lesley Gore comme fil rouge. Forcément, celle qui s’est fait connaître avec un album sur sa party est la bienvenue !

On profitera de l’émission pour faire un petit zoom sur un groupe, ou plutôt, cette fois-ci, un album, oui OK, un album des Beach Boys. Mais pour une fois, un qui est sorti ! Et pas de bol, on peut parler d’album maudit, mais concernant ce groupe, c’est un abonnement qu’ils ont…

La playlist :

#01 : Lesley Gore — « It’s My Party » (titre d’ouverture de son excellent 1er album ridiculement intitulé « I’ll cry if I want to »)

#02 : Little Richard — « Good Golly, Miss Molly » (Pas grand chose à dire, faut juste se taire devant un évangile)

#03 : Janelle Monae (feat. Brian Wilson) — « Dirty Computer » (BRIAN 2018!!)

#04 : Gladis Knight & The Pips — « Friendship Train » (Difficile de trancher entre tous les talents sur cet enregistrement)

#05 : Maya — « Lait de coco (dub) » (Ne rêvez pas, ça a été enregistré Porte Maillot. Je sais, je détruis vos rêves)

#06 : The Allman Brothers Band — « Ain’t wastin’ time no more » (Où quand Brothers dans un nom de groupe prend une dimension tragique! Bon ok, c’est pas super festif, mais c’est pas si noir…)

-ZOOM SUR LES BEACH BOYS & L’ALBUM SUNFLOWER-

#07 : The Beach Boys — « All I Wanna Do »

#08 : The Beach Boys — « Cool, Cool Water »

#09 : The Beach Boys — « It’s About Time » (Monument de Dennis Wilson qui montre ce qu’il a sous la pédale)

#10 : Bryan Ferry — « It’s My Party » (Lesley Gore cover, 1973. L’autre Brian ! La meilleure reprise, car la plus intense, véridique, pathétique. Un monument absolu!)

#11 : The Meters — « Cissy Strut » (ce riff de funk suffit à créer spontanément des pop-corn et des pattes d’eph’ parait-il)

#12 : Lesley Gore — « Party’s Over » (au moins c’est clair !)