La Fraîche Liste de novembre, avec 47MEOW // 16.11.2022

Cette année, la Fraîche Liste est en direct ! Un mercredi par mois, de 21h à 22h30, l’équipe de programmation vous invite dans à découvrir un.e artiste de la sélection, au cours d’une discussion tout en longueur sur le son, la musique, les émotions.

En ce mois de novembre un peu morose, on s’est dit que plutôt que de vous parler des feuilles qui tombent et du spleen, on allait faire la fête ! Alors peut-être pas avec la sélection du mois (que voulez-vous, nous sommes aussi mélancoliques que vous), mais avec nos invités ! La Fraîche Liste de novembre est en effet dédiée au festival Ici Demain (si si, un festival à Paris, en plein mois de novembre). Du 23 au 25 novembre, trois soirées exceptionnelles organisées au FGO Barbara pour vous faire découvrir tout un tas de projets formidables (pêle-mêle ? NeS, Born Warm, Gurl, Lisa Ducasse, Demain Rapides…). Une programmation à laquelle notre mix de deuxième partie d’émission est dédié, en compagnie de Pascal Stirn et Leo Jouvelet, programmateurs du festival.

Pépite de cette programmation, la rappeuse et chanteuse 47 MEOW se joint à nous pour nous parler de sa musique, l’importance du travail et de la concentration dans une carrière, et de ce qui l’inspire pour composer son projet à venir ! Elle sera sur scène le vendredi 25 novembre à FGO Barbara, une soirée à ne pas louper !

De son côté, Faustine nous emmène faire un peu de sport, et nous incite surtout à bien nous échauffer avant la fin de semaine sportive qui s’annonce 😉

Une émission réalisée par Camille Masson, avec Simon Huvert, Faustine Moulin et Erwan Duchateau.