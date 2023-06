La Fraîche Liste de juin, avec Myra // 31.05.06

Cette année, la Fraîche Liste est en direct ! Un mercredi par mois, de 21h à 22h30, l’équipe de programmation vous invite dans à découvrir un.e artiste de la sélection, au cours d’une discussion tout en longueur sur le son, la musique, les émotions.

La Fraîche Liste, c’est aussi une histoire de rencontres manquées, avec une happy end. Après que son titre « l’appétit » ait squatté nos ondes pour notre plus grand plaisir tout l’été dernier, Myra aurait pu être notre première invitée de la saison. Elle en sera finalement la dernière, pour nous parler de son nouvel EP sorti entre temps Saudade Palace, et squatter nos ondes un été de plus. un cycle auquel on prend facilement goût !

Faustine quant à elle nous chante l’International.

Suivez la Fraîche Liste sur Instagram, et n’hésitez pas à vous abonner à la playlist Spotify pour découvrir chaque mois notre sélection d’une trentaine de titres actuels, frais, de la scène rap émergente au rock indépendant en passant par tout ce qu’on trouve au milieu (sauf le reggae).