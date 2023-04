La Bringue : Fame Jane & Manifesto XXI // 22.03.2023

Pour cette quatrième saison c’est Flavie et Julian de l’association La Liaison qui prennent les rennes de l’émission. La Liaison c’est une association d’organisation de concerts qui a plus d’une corde à son arc et qui ajoute cette année une émission de radio.

Pour la septième émission de cette saison, l’équipe de La Bringue a reçu Fame Jane et Léa du média Manifesto XXI.

Au programme de l’émission 1h30 de conversation avec les invitées et un live de Fame Jane en fin d’émission.Coté chronique, Simon aka Vestes nous a gratifié d’un nouvel épisode de son « zapping souterrain » et le Julian nous a présenté les concerts a ne pas manquer durant le mois.

Dans la playlist de l’émission :

Fame Jane – Now and then I Wonder

Lil Yachty – the BLACK seminole

Crystal Gayle – Wrong Road Again

Harmo Draus – IMH

Cucaramas – Cotton Wool

Carriegoss – Distant spark

Agathe – Tracker Dog

Présentation : Flavie Mazier / Réalisation : Marilou / Chroniques : Simon Dumottier et Julian Boulbard / Générique : Jules aka Médaille