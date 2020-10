LA BRINGUE AVEC SLURP (S2) // 07.10.2020

La Bringue saison 2 épisode 2. Pour cette nouvelle émission en direct nous recevions le trio parisien 100% féminin Slurp en interview et live semi acoustique. Un trio garage rock avec Manon à la basse et aux choeurs, Margot à la guitare et au chant, et Angie à la batterie. Dans le studio de Radio Campus Paris elles interprètent 4 morceaux dont 3 en exclusivité, non disponibles sur les plateformes hormis Bed in may (extrait de leur 1er EP). Au sommaire de l’émission : Flavie nous parle des derniers lives marquants (qui subsistent) qu’elle a vu We Hate You Please Die, Terrier et Pam Rissourié; et Juliette nous parle de ses coups de coeur : le groupe anglais Working men’s club, et le film documentaire White riot.

Manon et Margot se sont rencontrées à l’école primaire. Une amitié de longue date qui s’est concrétisée notamment avec la formation de ce groupe, Slurp, qui ne s’est pas toujours appelé comme ça. Jusque récemment le groupe s’appelait les dragon’s daughters. C’est en 2018 que Slurp fait ses premiers concerts, Angie vient tout juste d’intégrer le groupe, et ensemble elles prennent leurs marques sur scène, en live. Leurs premières démo Jellyfish et I don’t know font mouche, leur énergie puissante aussi. Slurp sort un premier EP en 2019 Tits on fire qui comprend notamment le titre who the fuck que produira le guitariste Yarol Poupaud, et une reprise punk rock de la chanson de prévert de gainsbourg (1961). Avec leur musique estampillée garage rock/punk, elles convoquent les plus grandes de nos idoles rrrriott girl. Ce mouvement punk féministe musical qui a fait suffisemment de bruit pour qu’on le remarque dans les années 90 aux Etats-Unis, avec une pensée aussi pour les Slits, ces 4 meufs intrépides qui ont mis le feu à la scène londonnienne fin 70, et années 80. En plus d’être sympas et drôles, elles savent gérer leur barque : elles réalisent leurs clips, produisent leur merch : des tee-shirt sur lesquels on peut lire “Yo, this pizza is slurp-y” ou “tits on fire” mais aussi des culottes en coton et des masques. Pour se convaincre de tout ça, il suffit de regarder leurs vidéos vlogs postées sur leur chaîne youtube : deux étés de résidence, un concert à bruxelles, une reprise de all i want for christmas; et de parcourir leur playlist spotify : on y trouve pêle mêle Barbara, Tokio Hotel, Britney, Bowie, Booba, Gaga, Gala.