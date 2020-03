LA BRINGUE AVEC NIKO YOKO EN LIVE ET INTERVIEW // 07.03.20

La Bringue épisode 6 saison 1. Pour cette nouvelle émission en direct nous recevions le trio parisien Niko Yoko en interview et live acoustique. 3 garçons dans le vent dont la musique se trouve quelque part entre les Beatles et Niko Yoko. Dans le studio de radio campus paris ils interprètent 4 morceaux de leur répertoire : « Neo Tokyo », « De temps en temps », « Je perds mon temps » et « Précipice ». Au sommaire de cette émission : de la musique évidemment. Flavie nous parle des dernières sorties musique qui l’ont marquée : l’album de Lesneu, celui de Kid Francescoli, et le nouveau titre de Born Idiot annonçant lui aussi un album… ainsi que du live de Lumer (tout est dans la playlist ci dessous). Nous avons aussi le plaisir de diffuser une interview avec la photographe et journaliste Delphine Ghosarossian qui a publié en novembre dernier un recueil de portraits photos de musiciens aux éditions Mediapop. Un ouvrage qui s’appelle “Faces of sound” et qui collecte 49 portraits de musiciens majeurs de la scène indé : Thurston Moore (de Sonic Youth), Warren Ellis, Stephen Malkmus, Françoise Hardy, Etienne Daho, Calypso Valois ou encore Flavien Berger pour ne citer qu’eux. Un entretien enregistré à Paris quelques jours avant l’émission.

Dans la bio du groupe on peut lire : “Niko Yoko est un concentré de tomate, de pop et de rock. Appelez la police.” Et cette bio n’a pas changée depuis les prémices du groupe en 2016. Cette année là, Niko Yoko est un nouveau groupe qui débarque sur la scène parisienne. Concert à l’espace B, un 1er EP “Something’s coming” puis un 2e « I love N.Y » (qui ne sont plus disponibles à l’éocute à ce jour). En 2017 sort le titre “Global Michel”, qui marque un tournant puisque Niko Yoko changera par la suite de configuration et un peu de style musical. En mai 2018 sort l’EP “Les fragiles” et en 2019 un deux titres appelé “Les pointillés”. Niko Yoko chante en français sur des mélodies surf pop. Leur pop n’est pas sucrée ou acidulée, mais du côté de la couleur assurément. Ces couleurs et ces odeurs de l’été dont on a besoin toute l’année. Niko Yoko fait la synthèse entre le rétro et le moderne.

