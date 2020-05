LA BRINGUE ANTI COVID : NOUS APPELONS 3 INVITES // 02.05.2020

La Bringue E8.S1, une émission enregistrée à distance avec 3 invités pour parler de créativité confinée, de musique et d’initiatives positives nées ces 50 derniers jours. On questionne tout cela avec Adrien de Samba De La Muerte qui vient de publier le titre « Lockdown groove » né durant le confinement, et qui nous raconte les dernières dates de sa tournée avortée au Mexique; Raphaël de We Hate You Please Die et Kids are Lo-Fi Records qui est à l’initiative de la compilation Sick Sad World Music, 42 reprises de titres emblématiques des années 90-2000 par le meilleur de la scène rock française. Une compilation proposée contre dons au profit du Secours Populaire. A ce jour plus de 6600 euros ont été récoltés avec cette action (cagnotte Leetchi ouverte jusqu’au 3 mai : participer). Pour finir nous rencontrons (virtuellement) Jean-Noel de Last Train et Cold Fame qui nous donne son point de vue sur la situation lui qui a la double casquette d’artiste et artisan du spectacle. Comme à chaque émission nous chroniquons quelques sorties qui nous ont marquées comme le dernier album de Fiona Apple « Fetch the bolt cutters ». En exclusivité dans l’émission on écoute un extrait du titre « He’ll take care of her » Chichirama qui sort le 6 mai, et on découvre le groupe 9000th grâce à Flavie.

Les références de l’émission :

Jacno chez Ardisson, archives INA; Anton Newton interview à la TV suédoise 2008; Première interview TV de Fiona Apple par Adam Weissler, sept 1996.