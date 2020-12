Jusqu’à Nouvel Ordre – 26/11/20

Au programme de cette émission, après la santé mentale des étudiants, nous parlerons aujourd’hui de la précarité étudiante. Nous recevons Ulysse Guttman-Faure, président de l’association Co’P1 Solidarités Étudiantes, qui tire la sonnette d’alarme au micro de Glenn. Ce sera juste avant de retrouver Adrien Liénard, responsable des questions sociales au bureau national de l’UNEF.

Deux interviews qui seront suivies d’un point sur l’actualité de la semaine. Ce sera avec la revue de presse de Gwen.

Dans le zoom, ce soir : il ne s’agira, non plus de la précarité, mais bien de l’appropriation par la jeunesse des enjeux climatiques de notre époque. Une mobilisation qui a fait l’objet d’un documentaire « Désobéissant.e.s », disponible sur Arte.tv. Leurs réalisatrices, Alizée Chiappini et Adèle Flaux, en parleront au micro d’Audrey.

Ce sera bien sûr avant de conclure cette émission avec la chronique d’Aleksandra sur l’ouroboros steak.