Jusqu’à Nouvel Ordre – 19/11/20

Le spectacle vivant est mis à mal par le confinement, Jusqu’à nouvel ordre passe un petit coup de fil aux créateurs qui tentent de trouver des solutions pour rester au travail.

On commence avec l’artiste Marion Siéfert qui a créé _Jeanne_Dark_ spectacle mis en scène pour une scène et un live Instagram au cours de l’année 2020.

Mathis et Chloé se sont intéressé aux interprètes de la compagnie Toro Toro, Margot Alexandre et Nans Laborde-Jourdàa, pour eux les répétitions continuent au Théâtre de Vanves. En seconde partie de ces interviews spéciales culture confinées ils reviennent avec Nadia Vadori-Gauthier sur son initiative « 1 minute de danse par jour ».

Des chroniques tout au long du JANO de ce soir avec Mathilde et Dalia qui nous expliquent les enjeux de l’inscription de notion de genre dans la constitution hongroise. Toujours du côté de la politique étrangère Audrey fait le point sur le sommet de la paix de l’Organisation de coopération de Shangai.

Aleksandra nous en apprend plus sur les avancées technologiques sur le son, vous n’allez pas croire ce que vous allez entendre !! et pour finir cet émission en beauté, ce sont les choix vestimentaires de l’artiste Mark Bryan qui enfiles jupes et talons dans ses performances pour vivre sa meilleure vie d’homme blanc hétérosexuel et déconstruire les stéréotypes de genre.

Emission du 19 novembre – présentée par Lou