Jusqu’à Nouvel Ordre – 11/11/20

Au sommaire de ce 316e jour de 2020, nous allons discuter avec différentes intervenantes et intervenants de la proposition de loi pour une sécurité globale, qui sera discutée à l’assemblée nationale à partir du 17 novembre, portée par les deux députés LRM Alice Thourot (Drôme) et Jean-Michel Fauvergue (Seine-et-Marne), et qui est devenue un sujet hautement politique et polémique. Cette proposition de projet de loi pourrait interdire les journalistes de filmer des forces de l’ordre, et ça inquiète évidemment la profession mais plus généralement l’opinion publique, alors que certains et certaines y voient un moyen de couvrir les violences policières.

Nous écouterons notamment les points de vue d’un photojournaliste Maxime Reynié, d’une avocate Chloé Chalot et d’un syndicaliste policier.

Par la suite, nous irons voir du côté de la campagne pour un journal de confinement feel good, suivi d’un reportage sur la grève sanitaire des enseignants, fièrement produit par nos collègues et amis de Radio Parleur.

Enfin nous conclurons l’émission par deux chroniques : l’une sur les manifestations qui secouent la Thaïlande, et l’autre sur un récif de corail plus haut que l’Empire State Building.

Emission du 11 Novembre – présentée par Pitoum

Crédits : Interview : Glenn Gillet / Réalisation : Swann Blanchet / Chroniques : Audrey Guettier et Nolwenn Autret / Coordination et Web : Anaïs Martinez