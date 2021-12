It’s a kind of Magic .. // 11.11.2021

Les Petits Cailloux, votre émission d’archéologie, fait sa rentrée ! Pour cette première, nous avons décidé, quelques jours après Halloween, et quelques semaines avant Noël, de vous parler de magie et d’archéologie. Quelles sont les traces matérielles de la magie ? Quels liens entre magie, religion et rituels ? Comment des pratiques qualifiées de « magiques » pour des périodes anciennes perdurent dans notre société contemporaine ? De quelles manières la pratique même de l’archéologie peut susciter la magie ?

Pour tenter d’éclairer tout cela, nous avons organisé cette émission en plusieurs temps. Mathilde s’est interrogée sur la définition de la magie et ses liens avec les rituels et la religion au Néolithique. Elle nous parlera de divers objets et pratiques autour des habitats du très captivant site archéologique de Çatal Höyük, en Anatolie. Michel Pierre, herboriste à Paris à répondu à nos questions sur les simples – les plantes médicinales – leurs usages et leurs préparations. Nous nous sommes demandé quelles pratiques et croyances l’archéobotanique a mis en évidence pour les périodes antiques et médiévales. En archéologie, la magie se retour aussi autour de la découverte. Mathilde est ensuite revenue pour nous sur l’une des malédictions les plus célèbres entourant une fouille archéologique : la malédiction de Toutânkhamon. Au travers de plusieurs témoignages, nous avons essayé de percevoir le ressenti des archéologues lors d’une découverte.

Production, animation et chroniques : Mathilde Courcier, Eloïse Destermes, avec la participation de Maxime Dumay

Merci à Flora, Margaux et Romane pour leurs témoignages

Réalisation : Mathilde Courcier, Eloïse Destermes

Pause musicale (issue de la Fraîche liste de novembre) :

Cours des Miracles, Bonnie Banane, Ichon

I Pomeriggi, Giorgio Poi

Pour aller plus loin :

Carolyn Nakamura, Peter Pels, « Using magic to think from the material : tracing distributed agency, revelation and concealment at Çatal Höyük » in Religion at Work in a Neolithic Society Cambridge University Press, 2014.

Raphaelle Garreta, Des simples à l’essentiel : de l’herboristerie à l’aromathérapie, pratiques et représentations des plantes médicinales, Coll. Les anthropologiques, Presse universitaire du Mirail, Toulouse, 2007*.*

La chaine L’histoire nous le dira – La malédiction des tombeaux de momies #141

https://www.youtube.com/watch?v=oabqZn-h77M

Illustration : John William Waterhouse, Circé invidiosa, Musée National d’Australie-Méridionale, Adélaïde, 1892.