Pour notre Independenza 22 nous avons la chance de recevoir le BOSS des dj’s Naughty J, il nous a concocté un set de folie juste pour nous!

En première partie nous retrouverons J Hart en direct de Manhattan avec les dernières pépites du rap US et ensuite nous irons au Lab de Metodkilla. Ce sera une heure de son avec du Maj Trafik, Benjamin Epps et dans ma sélection du 2mezure, Guigz et Sway sur une prod du beatmaker Oxydz et Dino Killabiz avec Swift Guad.

Animée par Anne-Sophie Mattéi