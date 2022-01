Nous sommes fiers et heureux de cette recevoir Dj Goldfingers dans notre Independenza 20. C’est lui le dj des compilations Motown New Flavas signées chez Motown s’il vous plait et des Double Face avec Kost. Attention ces 2 heures de show vont être terribles! Vous retrouverez aussi le pur son de New-York avec J Hart et une sélection de rap français et Us avec Metodkilla à Paris. Quant à moi je serai en ‘interview café’ avec Grödash pour parler de la sortie de son album Monnaie Time.

Animée par Anne-Sophie Mattéi