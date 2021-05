Independenza 15 avec en première partie d’émission le légendaire Dj James. Dj de NTM il est aussi producteur de sons pour Busta Flex, la BO de Rrrr… et il nous fait le plaisir de venir nous passer 30 minutes de bon son. Ensuite direction New-York chez J Hart. Trente minutes de rap indépendant US et en exclu une interview de Benjamin Epps. Le retour à Paris se fera dans les studios de Metodkilla où nous recevrons Aguire et Oslo pour une interview pour la sortie de leur EP APPT. 22 et… pour un freestyle.

Animée par Anne-Sophie Mattéi