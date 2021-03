Independenza 13 entre le studio de Metodkilla à Paris et celui de J Hart à New-York.

Une première heure en compagnie de Dj Suspect, membre du 45 live et de Dusty Donuts. Le Dj et producteur parisien nous passera une sélection de bon son avec son mix The Great Expectation.

Ensuite J Hart nous fera découvrir des nouveautés de rap indépendant US et nous finirons notre Independenza en direct de chez Metodkilla avec sa sélection de rap français et US.

Animée par Anne-Sophie Mattéi