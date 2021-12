In the mood for films // Repenser le couple

Ce mois-ci on part pour un voyage loin des normes et des traditions, alors c’est parti attachez vos ceintures parce que ça va secouer!

S’éloigner de l’hétéro-normativité et de la monogamie c’est la tendance actuelle même si ça reste compliqué. Alors on pleure quand ça échoue et on rit quand ça réussi, autrement dit ça nous fait une sacrée matière à penser.

Pour finir cette année avec plein de points d’interrogation dans la tête, venez repenser le couple et ses représentations durant une heure avec nous.

Des bisous,

L’équipe d’In the mood for films!