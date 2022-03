En février, mois de la Saint Valentin, on s’est dit que l’amour tout le monde allait déjà suffisamment en parler. Alors on a décidé d’aborder le thème de la rupture au cinéma : comment largue-t-on et comment se fait-on larguer dans les films?

On en parle autour de quatre films : La Mouche de Cronenberg, Chungking Express de Wong Kar Wai, Eternal Sunshine of the Spotless Minds de Gondry et Julie en 12 chapitres de Joachim Trier.