Une bassoniste, une harpiste et un saxophoniste, une musique que ses auteurs décrivent comme du free jazz de chambre et des inspirations venant notamment des compositeurs français du XXème siècle, voilà les contours plutôt originaux de la musique de Ikui Doki. Alors nous avons voulu en savoir plus et nous invitons ce soir Rafaelle Rinaudo l’une des membres du trio.