Histoires De X Les Fonds de Tiroir : 1967, et la Motown prit feu // 24-05-21

© Illustration Claire Charvet pour les Fonds de Tiroir

LFDT x HID saison 2 épisode 7

Pour cette première collaboration avec une autre émission musicale de Radio Campus Paris, on s’intéresse à la musique de Détroit dans les années 60’s et l’impact de celle-ci sur les émeutes de 1967 et inversement.

Avec les copains d’Histoires De, On t’embarque pour 1h d’émission spéciale en direct où la soul de John Lee Hooker côtoie le proto-punk des MC5 autour d’une ville de Détroit à feu et à sang. On y découvrira les débuts du Black Rock des Black Merda! et le groove des Temptations … Bref un crossover du plus bel effet qu’on espère vous allez apprécier ! Bonne écoute les loulous !

Merci à toute l’équipe d’Histoires De, Martina, Rony, Jonathan et bien évidemment Mylène pour l’invitation. On vous fait des bisous <3

La Playlist

C’est par ici !

The Fabulous Peps – Detroit, Michigan

Barret Strong – Money, That’s What I Want

Martha & The Vandellas – Dancing the Streets

John Lee Hooker – Motor City is Burning

MC5 – Motor City is Burning

MC5 – Kick Out The Jams

The Temptations – Ball of Confusion

Black Merda! – I Don’t Want to Die

Black Merda! – Cynthy-Ruth

Funkadelic – Superstupid

Death – Politicians In My Eyes

Cybotron – Techno City

Tina Turner – Ball Of confusion

