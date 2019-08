HISTOIRES DE: SUMMER FORMAT (AOUT)

Aoûtiens VS Juillettistes

Aoûtiens ou juillettistes … on est un peu des deux dans « Histoires de », du coup on continue notre itinéraire sonore et, ce mois-ci on a décidé de traverser les mers et les océans. Il se trouve qu’à force de traverser l’espace atlantique, les Hommes ont fini par se mouvoir en musique.

Ce mois-ci, on a donc pu constater que les marins (oui désolé.es, on a fait nos recherches, il y avait très peu de femmes…) ont mis leurs pierres à l’édifice dans la circulation de la musique (et la rumba notamment). D’un continent à l’autre, c’est aussi l’Atlantique qu’a traversé James Smith, un soldat américain venu prendre pied en Italie et qui a enfanté (avec Anna Senese) le saxophoniste napolitain James Senese.

Issus d’une autre histoire et peu réjouissante, à San Basilio de Palenque (Colombie) c’est l’héritage des descendants d’esclaves qui ne cesse d’imprégner la musique traditionnelle colombienne. D’ailleurs, non loin de « ce petit bout d’Afrique en Colombie » (1834 km pour être précis), la flûte et la voix d’Eugène Mona ont un peu suivi cette volonté (#bwabrilé).

On vous a aussi parlé d’une grande dame, une des voix du groupe haïtiano-américain The Fugees et dont le premier album a fêté ses 31 ans cet été : « The Miseducation of Lauryn Hill » (désolé.es vous n’y trouverez aucuns détails sur ses déboires financières #rendlargent).

Vous comprenez maintenant quand on vous rabâche les oreilles avec l’Atlantique Noir ?

Bisous !

Playlist des podcasts d’Août :