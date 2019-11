HISTOIRES DE SPECIAL FESTIVAL AFRICOLOR // 27.11.19

HISTOIRES DE #31

Comme chaque année, le festival Africolor propose une multitude d’artistes du continent africain et de sa diaspora … Parmi eux.elles, une scène qui propose de transcender les catégories musicales et les expériences sonores par une audacieuse hybridité. C’est le cas du maloya de Douce Transe (Space Galvachers feat Olivier Araste), de l’électro de Poko Poko (Congo, Ghana, France) et de la folk de Kakou Kouyaté (Mali).

Mercredi 27.11 à 21h00, laissez-vous porter dans leurs univers … en attendant de les découvrir sur scène !

Concerts :

