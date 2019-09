HISTOIRES DE : GNAWA // 02.10.2019

HISTOIRES DE #29

Ah la rentrée … on rechigne souvent en entendant ce mot, alors qu’au fond de nous, on est toujours heureux.ses de retrouver ces réunions interminables et notre inconditionnel J.P à la machine à café … Nous on préfère ne pas vous mentir : vous nous avez manqué !

On démarre cette saison en posant nos micros, pour la première fois de l’histoire de l’émission, au Maghreb. Pour s’intéresser à la musique gnawa. L’occasion de comprendre une musique qui oscille entre transe et religion, tout en étant chargée de l’histoire des peuples gnanouis. Notre invité et joueur de guembri, Jalil, nous parlera de tout le cheminement des cérémonies gnawa qui sont au cœur de cette musique.

Côté playlist : Aziz Sahmaoui, Abdul & the Gang, Hazmaa Hamzaoui … seront de la partie ainsi qu’une session live de Jalil.

RDV mercredi 02 octobre à 21h00.