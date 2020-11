HISTOIRES DE : DANCEHALL JAMAÏCAIN // 09.11.2020

HISTOIRES DE #43

De Sean Paul à Stefflon Don en passant par Popcaan, de nombreux artistes d’ascendance jamaïcaine continuent de faire vivre le dancehall.

En cette période particulière, l’équipe d’Histoires De fait au mieux pour continuer de vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes et/ou styles de musique liés au musiques noires. Pour ce nouvel épisode, on ne va pas vous mentir ça fait un moment que cette thématique d’émission est dans les cartons. Sous l’égide et les connaissances de Rony, on va donc parler du dancehall jamaïcain.

De la naissance du terme « dancehall » jusqu’à son influence mondiale, « Histoires De » vous précise quelques termes, contextes et artistes associés à la culture dancehall jamaïcaine.

En fin d’émission, retrouvez notre sélection estampillée dancehall certes mais avec aussi une petite nouveauté venue de l’artiste nigérian Wizkid.

Cette 43e est enregistrée depuis chez nous avec nos meilleurs riddims et pas de danse.

PLAYLIST

Dans l’ordre de diffusion

Yellowman, Zungguzungguguzungguzeng, Zungguzungguguzungguzeng, 1983, Greensleeves

Sister Nancy, Bam Bam, One, Two…, 1982

Red Rat, Dwayne, Oh No … It’s Red Rat !, 1997, Greensleeves

Elephant Man, Hate Mi, 2004, Baby G Productions

Sud Sound System, Le Radici Ca tieni, Lontano, 2003, VA Records

SELECTA :

Koffee, Toast, 2018, Columbia Records

Lady Saw, Man A Di Least, Strip Tease, 2004, VP Records

Sean Paul, Like Glue, Dutty Rock, 2002, Atlantic/VP Records

Popcaan, Fresh Polo, Fixtape, 2020, OVO/Warner

Wizkid, Blessed feat Damian Marley, Made In Lagos, 2020, Sony Music

REFERENCES

Riddims :

Sleng Teng Riddim produit par King Jammy, paru en 1985 et sur lequel pose Wayne Smith (Under Mi Sleng Teng)

Buy Out Riddim produit par Tony Kelly, 2001

Military Riddim, produit par Christopher Birch, 2004

Reprise (interpolation) de Bam Bam Sister Nancy :

Lauryn Hill, Lost Ones, The Miseducation of Lauryn Hill, 1998.

Documentaires :

Made In Jamaica, de Jérôme Laperrousaz, 2007

It’s All About Dancing: A Jamaican Dance-U-Mentary, dirigé par Jason Williams produit par Carleene Samuels, 2006

Scène cachée : Le Dancehall au Japon, 2014, produit par Bose.

Et une dernière recommandation pour ta discothèque :

L’ensemble des discographies citées dans l’émission + le livre/compilations « Dancehall (The Rise Of Jamaican Dancehall Culture) » par Beth Lesser paru en 2008 chez Soul Jazz Records

ERRATUM : Dutty Rock de Sean Paul a bien 18 ans cette semaine et non 20 ans 😊

Une émission animée par Mylène avec Martina Alteri et Rony Astasie.