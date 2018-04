HISTOIRES DE: 1973-1990, HIP HOP IN THE USA // 06.05.2018

HISTOIRES DE #17

On est une fois de plus ravis de vous retrouver pour cette mensuelle d’Histoires de. Pour cette émission du dimanche 06 mai, nous avons choisi d’aborder la thématique du hip-hop américain. Né aux Etats-Unis dans les années 1970, le hip-hop a évolué avec des codes et dans un contexte précis. Une évolution et une mise en avant sur la scène internationale grâce à la commercialisation des mixtapes ou titres secrètement enregistrés sur cassettes.

Naissance dans les block-parties de GrandMaster Flash, première commercialisation, émergence du gangsta rap et des explicit lyrics … c’est sur tout cela que cette prochaine émission se concentrera pendant une petite heure avec autour du micro Mylène, Martina, Arthur et Rony.

Un invité nous fera l’honneur de partager le mic avec nous, il s’agit de Jack aka Zouloumaan, animateur de la chaine Youtube Rap Culture, qui retrace l’histoire du hip-hop US : https://www.youtube.com/user/TheRoakon

PLAYLIST A VENIR …