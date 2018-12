HISTOIRE DES MODES & DU VÊTEMENT AUX ÉDITIONS TEXTUEL

Bonsoir chère auditrice, bonsoir cher auditeur, je suis honoré d’être parmi vous en ce début de soirée, et cela, tout le long de l’année, un mercredi sur deux, à 18h00, pour vous présenter votre nouveau rendez-vous : La Filature.



À l’occasion de la sortie de ce nouvel ouvrage aux Éditions Textuel, LA FILATURE a eu la chance de rencontrer Denis Bruna, historien, conservateur en chef au musée des arts décoratifs, département mode chargé mode & textile. Il est chargé des costumes, d’accessoires de mode et de tissu avant le 19e siècle. Également professeur d’histoire de la mode et du costume à l’école du Louvre. Accompagné par son amie et collègue Chloé Demey, chargée du pôle édition et image au musée des arts décoratifs de Paris.

Ce livre explique et permet de comprendre la mode et le monde dans lequel on vit et interroge sur le contexte d’une société au travers du vêtement et des modes.

Merci à Chloé Demey et Denis Bruna pour leur temps.

