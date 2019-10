Hemisphere Sound #23 : Global Groove Excursion

Hemisphere Sound est de retour sur Radio Campus Paris pour sa deuxième saison avec un rendez-vous mensuel, le dernier vendredi du mois de 22h30 à minuit !

Cover de Where We Going – Reginald Omas Mamode IV

On s’échauffe tranquillement avec un mix concocté par Sylvain en direct du shop Tabato Records à Lisbonne. Il nous emmène vers le groove antillais et le jazz anglais en passant par quelques breaks hip hop et d’autres surprises cosmiques.

Au fait, on organise une petite fête le 12 octobre au St Sauveur à Ménilmontant. Vos deux fidèles serviteurs seront aux platines avec le copain Dr Wax pour vous faire danser sur les rythmes du monde entier, plus d’infos sur l’event ici !

Bonne écoute et on se retrouve fin octobre avec toute l’équipe pour notre nouveau format d’émission… Suspens is real.

Tracklist :

Francisco – Biguine Lélé

Brian Eno – Delta Rain Dream

Krater Edmony – Gwadloup

Reginald Omas Mamode IV – In Search of Balance

Tenderlonious – Ghana

Camille Soprann Hivert – Big Ka Ja

Ti Celeste – La Guadeloupe Mwen Rive

Guadafrica Combo – Moin Ce Roi Roi

Reginal Omas Mamode IV – To Be Free

Erick Cosaque – Kominike

Feel the Love – Kris Tidjan

Rudimental – No Pain (feat. Maverick Sabre, Kojey Radical & Kabaka Pyramid).

Laurel Halo – Mercury

High – Azizi Gibson

Sudan Archives – Paid

The Comet is Coming – Astral Flying

Watch TV & The Lovemonk Allstars – Wild Safari feat Gene García (Darshan Jesrani Monkey Mix)

Le Ry-co Jazz – Tu Bois Beaucoup

Freddie Joachim – Sun Dress

D’Angelo – Back To The Future (Part I)

Sir feat Kendrick Lamar – Hair Down

Une émission réalisée par Sylvain Pinot, un grand merci à Mylène d’Histoire De et Giovani aka Ven pour les tips en jazz antillais !